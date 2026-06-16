Раскрыт срок наступления тепла в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале заявил, что солнце и летнее тепло вернутся в столицу к воскресенью, 21 июня.

«Ненастье возьмет передышку в предстоящую ночь, но днем дожди возобновятся, и такая погодная карусель ждет нас до субботы включительно», — говорится в сообщении.

Ранее Тишковец заявил, что в Москве в середине июня установилась сентябрьская погода. По его словам, прохладная и дождливая погода сохранится в Москве до субботы включительно. Вечером 20 июня в столице распогодится, а столбики термометров покажут от плюс 21 до плюс 24 градусов Цельсия, что идеально соответствует климатической норме июня.