Раскрыт срок завершения строительства финального участка МСД на юге Москвы

На юге Москвы продолжается строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД). Он проходит вдоль Каспийской от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог. Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города. За счет этого ликвидируется перепробег до двух километров и сократится время в пути в среднем на семь минут», — говорится в сообщении.

Градоначальник также указал, что открытие участка улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из шести районов города — Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Чертаново Центральное — и сделает поездки по МСД удобнее и быстрее для всех горожан.

По данным Собянина, строительная готовность объекта составляет 55 процентов. Завершить работы планируется до конца 2026 года, отметил он.

