Раскрыта масштабная программа спортивного фестиваля DDX Fitness FEST

Масштабную программу спортивного фестиваля на стадионе «City Sport» на Красной Пресне в предстоящие выходные, 29 и 30 июля, раскрыли «Мосленте» в пресс-службе фитнес-клубов DDX. Хедлайнерами выступят исполнитель Фогель и группа Pizza.

Гости смогут познакомятся с популярными групповыми занятиями, принять участие в спортивных турнирах, пройти полосу препятствий на ниндзя-гонке и попробовать новые фитнес-направления под руководством тренеров. Здесь можно будет задать специалистам интересующие вопросы. Некоторые занятия пройдут под симфонический оркестр и шоу барабанов.

Кроме того, на площадках пройдут мастер-классы, медитации и лекции. Будет работать фудкорт.

Дети с 6 до 16 лет смогут посетить фестиваль бесплатно. Для них будет работать игровая зона, батуты, аниматоры и аквагрим.

Зарегистрироваться можно на сайте.

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