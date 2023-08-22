Раскрыта минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

Минимальную стоимость аренды квартиры в старых границах Москвы (кроме Зеленограда) в августе раскрыли «Известиям» аналитики «ИНКОМ-Недвижимости».

В июне-июле в столице можно было снять квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. В августе минимальная стоимость аренды выросла до 30 тысяч рублей в месяц. При этом предложение сократилось на 46,7 процента.

По информации специалистов, рост цен вызван тем, что из экспозиции активно вымываются самые дешевые предложения. То есть объявления о сдаче жилья по доступным ценам становятся неактуальными практически сразу, такие квартиры быстро сдаются.

Ранее стали известны подмосковные города с самыми дешевыми квартирами.