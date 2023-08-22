19:38, 22 августа 2023
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Раскрыта минимальная стоимость аренды квартиры в Москве
Минимальная цена аренды квартиры в Москве выросла до 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Минимальную стоимость аренды квартиры в старых границах Москвы (кроме Зеленограда) в августе раскрыли «Известиям» аналитики «ИНКОМ-Недвижимости».
В июне-июле в столице можно было снять квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. В августе минимальная стоимость аренды выросла до 30 тысяч рублей в месяц. При этом предложение сократилось на 46,7 процента.
По информации специалистов, рост цен вызван тем, что из экспозиции активно вымываются самые дешевые предложения. То есть объявления о сдаче жилья по доступным ценам становятся неактуальными практически сразу, такие квартиры быстро сдаются.
Ранее стали известны подмосковные города с самыми дешевыми квартирами.