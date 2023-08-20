Стали известны подмосковные города с самыми дешевыми квартирами

Подмосковные города с самыми дешевыми квартирами в новостройках «Известиям» назвали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости». По их данным, лидером рейтинга стало Лыткарино.

Так, жилье площадью 17 квадратных метров в этом городе можно приобрести за 2,9 миллиона рублей. Отмечается, что квартира сдается без отделки в I квартале 2024 года, рассказали аналитики.

На втором месте оказалась Балашиха. Там купить квартиру площадью 20 «квадратов» можно также за 2,9 миллиона рублей. Однако, срок сдачи жилья намечен только на III квартале 2025 года.

Также в списке городов с самыми дешевыми квартирами оказались Котельники и Сапроново — 3,4 миллиона рублей за жилье, Николо-Урюпино — 3,7 миллиона рублей, Молоково — 3,8 миллиона рублей, Томилино — 3,9 миллиона рублей, Горки Ленинские — 3,9 миллиона рублей, Булатниковское — 3,9 миллиона рублей и Мытищи — 4 миллиона рублей.

Ранее были определены районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.