Раскрыта погода на Красную горку в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столице на Красную горку. Ее слова приводит РИА Новости.

Позднякова уточнила, что москвичам следует готовиться к теплой погоде до плюс 18 градусов. «В следующие выходные, на праздник Красной горки, погода будет довольна теплая. Температура повысится до плюс 15 — плюс 18 градусов», — сказала она.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на Пасху. По его словам, в пасхальную ночь москвичей ждет от 0 до плюс 3 градусов, а в середине дня температура достигнет показателей от 8 до 11 градусов тепла. Тишковец добавил, что в этот день температурный фон «вернется в свое климатическое русло».