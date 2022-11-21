Раскрыта программа масштабного кинологического фестиваля в Москве

Выставку собак всех пород проведет в предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве Российская кинологическая федерация (РКФ). Программу крупнейшего кинологического мероприятия этой осени раскрыли «Мосленте» в пресс-службе организации.

Стало известно, что в выставке примут участие более десяти тысяч собак. Самыми популярными из заявленных пород стали корги, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, лабрадоры и золотистые ретриверы. Среди наиболее редких — английские фоксхаунды, бурбонские легавые, гасконско-сентонжские гончии, датско-шведские фермерские собаки.

В рамках выставки пройдут лекции ведущих специалистов в области кинологии и консультации ветеринарных врачей. Здесь организуют интерактивный стенд «Собака на работе» с рассказом о функционале собак в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», о Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, о собаках-терапевтах из проекта «Солнечный пес», о служебных псах правоохранителей. Кроме того, гостям расскажут о работе собак-пастухов, собак-блогеров и актеров. Самых маленьких гостей ждут мастер-классы, конкурсы и активные игры.

Ранее главные правила воспитания собаки перечислил президент РКФ Владимир Голубев. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.