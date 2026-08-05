Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры на «вторичке» Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья в Москве в первом полугодии составила 1,049 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Площадь лота составляет 209 квадратных метров, квартира расположена в 1-м Тружениковом переулке в Хамовниках в центре города. Таким образом, цена квадратного метра в квартире без отделки превысила пять миллионов рублей.

«Высокая стоимость лота обусловлена статусом проекта и престижностью локации. Лот продан в клубном доме класса делюкс в привилегированном районе», — сказано в сообщении.

На втором месте — квартира площадью 238 «квадратов» в доме в Большом Саввинском переулке (Хамовники), стоимость которой превысила 480 миллионов рублей. На третьем — жилье за 422 миллиона рублей площадью в 226 квадратных метров на Большой Полянке в районе Якиманка.

Отмечается, что время экспозиции лота в Хамовниках составило 2155 дней (почти шесть лет), а для лота на третьем месте — более трех тысяч дней (свыше восьми лет).

Ранее сообщалось, что для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в Москве нужно зарабатывать примерно 460 тысяч рублей.