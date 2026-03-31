В Москве назвали необходимую для покупки однушки зарплату

Для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в Москве нужно зарабатывать примерно 460 тысяч рублей, рассказал главный аналитик «Циана» Алексей Попов. Об этом пишет РИА Новости.

«Для одобрения рыночной ипотеки на покупку однокомнатной квартиры на первичном рынке потребуется подтвердить доход на уровне приблизительно 458 тысяч рублей в месяц, на вторичном — 394 тысяч рублей», — уточнил он.

Специалист добавил, что средняя стоимость покупки 37 квадратных метров в московской новостройке массового сегмента составляет около 18 миллионов рублей. Аналогичное вторичное жилье будет стоить около в 15,5 миллиона рублей.

Эксперт объяснил, что при ставке по ипотеке в 19 процентов, первоначальном взносе в 20 процентов и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж за новостройку составит 229 тысяч рублей. За вторичку надо будет отдавать по 197 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителю Москвы в 2026 году придется откладывать 108 полных ежемесячных зарплат, чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке.