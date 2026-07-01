Раскрыта зарплата столичных кондитеров

Зарплата профессионального кондитера в Москве может достигать 230 тысяч рублей в месяц. Об этом в беседе с АГН «Москва» рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Кондитеры остаются одними из самых востребованных специалистов в сфере общественного питания. Москвичи все чаще заказывают десерты и торты на праздники, а рестораны и кофейни расширяют свои кондитерские цеха, поэтому профессия остается стабильно востребованной и высокооплачиваемой», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в среднем столичные кондитеры получают от 114 до 230 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации. Сейчас в городе открыто более 700 вакансий на эту должность.

Эксперт добавил, что сейчас отсутствие опыта в этой профессии не является большой проблемой — многие компании готовы брать новичков и самостоятельно обучать их, если те хорошо проявляют себя на практике.

Ранее был назван средний заработок москвича в 2026 году. Сумма составила 200 тысяч рублей.