Раскрыто отношение москвичей к новогоднему оформлению столицы

Почти всем опрошенным москвичам нравится то, как столицу украшают к Новому году. Положительно о новогодних украшениях Москвы высказались 96 процентов респондентов. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного исследования.

В публикации отмечается, что с помощью новогоднего оформления город выстраивает эмоциональную связь с жителями, возвращает им ощущение праздника, детства, домашнего тепла.

«Праздничное оформление города действительно воспринимается москвичами как значимый элемент городской среды: девять из 10 (90 процентов) посещали праздничные локации, столько же (89 процентов) положительно оценивают праздничное оформление столицы, и абсолютное большинство отмечают привлекательность праздничного оформления города (96 процентов), то есть горожане воспринимают его как важную часть новогодней атмосферы», — указали во ВЦИОМ.

Как добавили в ведомстве, 93 процента москвичей признают, что городские огни и украшения помогают почувствовать приближение Нового года, а 71 процент опрошенных считает, что новогоднее оформление улучшилось за последние годы.

