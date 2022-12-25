Раскрыты отличия верующих людей в России и во всем мире

Отличия верующих людей в России и во всем мире в беседе с «Мослентой» раскрыл генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Россия — действительно очень светская страна. Наследие 70 лет государственного атеизма даром не проходит. Несомненно, у нас произошло религиозное возрождение, но религия так и не стала определяющей для мировоззрения многих людей. И среди нас много как неверующих, так и верующих, но не церковных. К тому же, если люди называют себя верующими, иногда не совсем понятно, во что именно они верят», — рассказал священнослужитель.

При этом в остальном мире, где проживает сейчас уже восемь миллиардов человек, религиозность как была, так и остается фундаментальным измерением человеческой жизни. Здесь речь идет и о христианской, и не только о христианской вере, отметил он.

«Мы в нашей церкви иногда шутим, что празднуем Рождество в ночь с 24 декабря на 7 января. В России для многих православных христиан праздник начинается в католический сочельник, а католики продолжают отмечать его до даты по православному календарю. В нашей стране мы также празднуем и две Пасхи», — продолжил Горбунов.

По его словам, празднование Рождества у католиков и православных христиан проходит с фиксированным интервалом, в вот Пасха иногда совпадает, а иногда нет. Собеседник объяснил, что все христиане празднуют Рождество в один день — 25 декабря. Просто православная церковь встречает это праздник по Юлианскому календарю, который на 13 дней отстает от Грегорианского. По так называемому новому стилю этот день как раз выпадает на 7 января.

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