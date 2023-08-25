Раскрыты подробности о жизни в самом экспериментальном дворе Москвы

Подробности о жизни в самом экспериментальном дворе Москвы раскрыл «Мосленте» московский поэт Андрей Чемоданов.

«За домом 5 по Малому Левшинскому переулку, начинается экспериментальный квартал, такой архитектурный полигон. Рядом можно видеть хрущевку и брежневские жилые дома нескольких модификаций. Здания нового типа сначала появлялись здесь, и только потом их уже пускали в серию», — сказал москвич.

Он сообщил, что там также находилась еврейская пекарня, работавшая только по иудейским праздникам. Чемоданов ребенком вместе со сверстниками бегали туда за подгоревшими или сломанными пластами мацы, которую выносили им распаренные и не вполне одетые женщины.

По словам поэта, в доме напротив около пяти лет назад жил мужчина, который в стиле 1970-х вытаскивал на балкон колонки и на весь квартал включал хеви-метал.

Ранее стало известно о трагедии одного московского двора.