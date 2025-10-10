Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

Метеорологическая зима в российской столице начнется во второй половине ноября. Об этом в личном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, зима в Москве ожидается достаточно мягкой. Снежный покров при этом будет устойчивым, он образуется уже в конце осени. В начале декабря его высота может достигать 3-8 сантиметра с последующим ростом до примерно 10-20 сантиметров в первом зимнем месяце.

«Средняя ночная температура воздуха в Москве минус 8-13 градусов, дневная — минус 2-7. Но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30-40 сантиметров», — высказался он о ситуации на предстоящую зиму.

Сменить резину на зимнюю он порекомендовал в срок до 3-4 ноября.

