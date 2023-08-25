Раскрыты траты москвичей на ювелирные украшения

Траты москвичей на ювелирные украшения «Мосленте» раскрыли в аналитическом центре SOKOLOV. По данным исследования, жители столицы стали тратить на драгоценности на два процента меньше, чем год назад.

Так, средний чек москвича на покупку ювелирных изделий приблизился к сумме 12 339 рублей. При этом суммарно жители столицы потратили на украшения 27,3 миллиарда рублей, заняв первую строчку по обороту в России и Центральном федеральном округе.

По России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Ранее москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября.