15:01, 25 августа 2023
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Раскрыты траты москвичей на ювелирные украшения
Москвичи стали тратить на ювелирные украшения меньше, чем год назад.
Фото: Saeed Anahid / Unsplash
Траты москвичей на ювелирные украшения «Мосленте» раскрыли в аналитическом центре SOKOLOV. По данным исследования, жители столицы стали тратить на драгоценности на два процента меньше, чем год назад.
Так, средний чек москвича на покупку ювелирных изделий приблизился к сумме 12 339 рублей. При этом суммарно жители столицы потратили на украшения 27,3 миллиарда рублей, заняв первую строчку по обороту в России и Центральном федеральном округе.
По России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей, говорится в сообщении.
Ранее москвичи назвали приемлемую сумму трат на сборы школьника к 1 сентября.