Житель Подмосковья из мести расписал машину соседа краской

В Подмосковье сосед отомстил поклоннику громкой музыки, расписав его машину краской. Наказание вызвало споры у россиян в группе «Балашиха Рулит!» социальной сети «ВКонтакте».

«Жестоко или справедливо? Кажется, это была очень плохая музыка и неудачное время, чтобы ее послушать», — подписал автор снимок, на котором изображен кроссовер Toyota Harrier. На сером кузове видны надписи, нанесенные красной краской. Автор послания поблагодарил владельца автомобиля за музыку в два часа ночи. Судя по фотографии, повреждены оказались также лобовое и заднее стекло, крышка багажника.

«Это по-нашему, молодцы, полностью поддерживаю», «Справедливо. Если нет уважения к жителям, почему должны уважать их?», «К сожалению, часто бывает, что только такой способ действует», «Я думаю, справедливо и гуманно», «Надо было название трека гвоздем процарапать по всему периметру, чтобы запомнил навсегда», — поддержали обиженного соседа пользователи сети.

«Шел XXI век, но не у всех», «А просто подойти и сказать ему в лицо духа не хватило?! С железом-то воевать — все герои. Если хозяин авто напишет заявление, будет прав», «Водитель — дебил, это понятно, но при чем тут авто?», «Машина-то при чем здесь? Ему лицо набейте, если так», «Тупо!», «Подлость! Машину жалко», — возмутились другие юзеры.

Ранее припаркованную в Москве машину исписали ругательствами.