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11:27, 11 декабря 2022
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Синоптик назвал время рассеивания тумана в Москве

Синоптик назвал время рассеивания тумана в Москве
Фото: Nick Sokolov / Unsplash

Время рассеивания тумана в Москве назвал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, туманы в столичном регионе начнут рассеиваться в послеполуденные часы воскресенья, 11 декабря.

«Вторжение аномально теплого и влажного воздуха на заснеженную территорию столичного региона второй день подряд вызывает образование густых туманов. Сейчас туманы наблюдаются преимущественно в южной половине региона», — написал он.

В столичных аэропортах, по словам синоптика, сообщают, что видимость ухудшена до 200-300 метров. На данный момент туманы медленно смещаются на восток и северо-восток города. Леус посоветовал жителям столичного региона учитывать ухудшение видимости при планировании поездок.

Ранее рекордные снегопады в Москве спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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