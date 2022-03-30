В Москве завершили расследование дела об избиении мигрантами полицейских в метро

В Москве завершили расследование в отношении мигрантов, избивших полицейских в московском метро. В ближайшее время оба приезжих предстанут перед судом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.

По ее данным, 18-летнему и 21-летнему мужчине предъявили обвинения по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Известно, что мигранты незаконно находились на территории страны, жили в съемной квартире и работали в различных коммерческих организациях. Планируется привлечь к административной и уловной ответственности их работодателей и людей, предоставивших им жилье.

Ранее стало известно, что приезжие напали на двух полицейских на станции московского метро «Тульская». Потасовка началась после того, как правоохранители остановили двух молодых людей и попросили их показать удостоверения личности. В отношении нападавших возбудили уголовное дело.