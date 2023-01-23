Столичные врачи спасли женщину с расслоением сердечной аорты после родов

Врачи московского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли женщину с редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана. После родов у нее расслоилась аорта, передает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

«Скорая отвезла женщину в НИИ Склифосовского, где специалисты провели операцию Бенталла: протезирование аортального клапана и восходящего отдела аорты и реимплантация устьев коронарных артерий в сосудистый протез», — говорится в сообщении.

В процессе специалисты понизили температуру тела пациентки до 28 градусов и на 27 минут остановили кровоснабжение организма. Операция прошла успешно. Женщина остается под наблюдением врачей. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, и она уже выписана домой.

Врачи предупреждают, что беременность способна увеличить риск разрыва и расслоения аорты у больных с синдромом Марфана. Зная возможные последствия своего недуга, женщина всю жизнь наблюдалась у специалистов. В 2016 году после первых родов ее состояние не изменилось. Но вторые роды в декабре 2022 года дали осложнение, и аорта начала расслаиваться.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи четырежды спасли 29-летнюю россиянку с опасными патологиями и помогли ей сохранить многоплодную беременность.