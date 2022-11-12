Огуречный рассол с гайкой в подмосковном магазине рассмешил пользователей сети

Фото банки маринованных огурцов с крупной гайкой в рассоле в одном из подмосковных магазинов рассмешило пользователе сети. Снимок опубликовали в группе «Я люблю Подольск» во «ВКонтакте».

«Какая необычная акция. Это что, маринад такой новый?» — подписали фотографию администраторы сообщества. Пользователей сети снимок удивил и рассмешил, а многие принялись шутить на эту тему.

«Обогащенные железом», «Это, наверно, чтоб хрустящие были», «Огурцы с повышенным содержанием железа, что смущает-то?», «Покупай банку огурцов и соберешь автомобиль», — прокомментировали юзеры.

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