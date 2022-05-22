Названы признаки сексуального расстройства у женщин

Причина такого поведения может скрываться в семье, где ребенок не видел примера правильной любви между родителями. Также это могут быть различные психотравмы, связанные в том числе с изнасилованием.

В случае, если у женщины действительно наблюдается нимфомания, она столкнется с серьезными ее последствиями и проявлениями. Данный диагноз встречают при маниакальных и гипоманиакальных состояниях, шизофрении, органических заболеваниях головного мозга, гормональных нарушениях, употреблении наркотиков. Эксперт уточнил, что при нимфомании женщины аноргазмичны, а возбуждение у них носит субъективный характер. Навязчивый характер полового влечения без вовлечения в процесс возбуждения половых органов указывает на наличие психопатологии.

«То есть при всем своем сексуально активном поведении женщины, страдающие нимфоманией, — фригидны. Такая вот ирония судьбы», — объясняет сексолог.

Для данного диагноза характерна постоянная сексуальная неудовлетворенность и навязчивое эротическое фантазирование. В заключение Кульгавчук добавил, что нимфомания встречается лишь у двух женщин из тысячи.

Ранее известный сексолог рассказал о возрастных ограничениях в интимной жизни.