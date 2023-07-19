Пассажирка московского метро разбила турникет и попала на видео

На кадрах женщина ударила створку турникета ногой и разбила стекло. Она объяснила свой поступок тем, что у нее было плохое настроение из-за ссоры с молодым человеком.

«Действия фигурантки квалифицированы по статье 214 УК России ("Вандализм"). Ее привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — уточнили в ведомстве.

Ранее безбилетный пассажир разбил турникет на станции «Чертановская». 28-летний мужчина не захотел оплачивать проезд, попытался руками раздвинуть створки турникета и прошел через ограничитель.