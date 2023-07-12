11:06, 12 июля 2023
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Вылетевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку
Борт на рейсе Новокузнецк — Москва совершил экстренную посадку из-за птицы.
Фото: Ross Parmly / Unsplash
Самолет, следовавший рейсом Новокузнецк — Москва, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.
По данным ведомства, при наборе высоты в фюзеляж авиалайнера Airbus A321 попала птица. В салоне воздушного судна находилось 156 пассажиров, из них 13 детей. Никто из пассажиров и команды не пострадал. Самолет благополучно совершил посадку.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее стало известно, что рейс Кемерово — Москва задержали более чем на шесть часов по техническим причинам.