Разбойник изнасиловал женщину на железной дороге в Москве

На юге Москвы мужчина изнасиловал и ограбил женщину на железнодорожных путях, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование"), части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой")», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в ночное время 7 марта на железнодорожных путях недалеко от станции «Нагатинская» мужчина напал на 37-летнюю женщину, с которой не был знаком. Он изнасиловал ее, после чего отобрал принадлежащие ей золотые украшения и скрылся.

Для установления личности преступника следователи изучают записи камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее две официантки пожаловались на изнасиловавших их в Анталье турков. Заявление в полицию женщины написали, уже вернувшись в Москву.