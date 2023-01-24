Разбойное нападение на ювелирный магазин в Подмосковье попало на видео

Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей. Полицейские задержали 38-летнего подозреваемого у него дома в городе Электроугли. При обыске у него обнаружили часть драгоценностей. Некоторые он успел продать, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»). Обвиняемый арестован.

Ранее иностранец с макетом пистолета ограбил телепродюсера на миллионы рублей. В одну из ночей января прошлого года двое мужчин проникли в жилой дом. Угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, они отобрали у владельца 130 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и трое наручных часов.