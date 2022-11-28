Разбойное нападение со стрельбой в Москве попало на видео

На юго-западе столицы совершено разбойное нападение со стрельбой, преступники скрылись, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Момент вооруженного налета попал на видео.

«В 14:20 на Литовском бульваре, дом 20, неизвестные напали на мужчину и открыто похитили у него крупную сумму денег, находившуюся в сумке при нем, при этом выстрелили в него из предмета, похожего на пистолет. После этого злоумышленники скрылись с места преступления», — рассказал представитель правоохранительных органов.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.