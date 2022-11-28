Разбойное нападение со стрельбой в Москве попало на видео
На юго-западе столицы совершено разбойное нападение со стрельбой, преступники скрылись, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Момент вооруженного налета попал на видео.
«В 14:20 на Литовском бульваре, дом 20, неизвестные напали на мужчину и открыто похитили у него крупную сумму денег, находившуюся в сумке при нем, при этом выстрелили в него из предмета, похожего на пистолет. После этого злоумышленники скрылись с места преступления», — рассказал представитель правоохранительных органов.
В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, медицинская помощь пострадавшему не понадобилась. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщает Telegram-канал «112», потерпевшим оказался гражданин Киргизии. Сообщается, что преступники выстрелили в него дважды, но промахнулись. Они также отобрали у него сумку, в которой было 100 тысяч долларов и скрылись с места преступления на автомобиле.
Ранее в столичном аэропорту Домодедово вооруженные налетчики напали на мужчин и украли у них сумки с деньгами.