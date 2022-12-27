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19:48, 27 декабря 2022
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Необычные разборки автомобилистов из-за первоочередности проезда попали на видео

Необычные разборки автомобилистов из-за первоочередности проезда попали на видео
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Необычные разборки автомобилистов из-за первоочередности проезда попали на видео, опубликованное очевидцами в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Разборки на дорогах должны выглядеть так», — прокомментировали администраторы канала.

На кадрах ролика на одной из московских дорог водители двух автомобилей пытаются перестроиться в одну полосу. Для определения очередности проезда они решили сыграть в игру «Камень, кожницы, бумага». В результате победил владелец «Жигулей», и ему спокойно уступил москвич на машине марки Volkswagen.

«Настроение подняли», «Класс! Молодцы», «Грамотный подход», «Позитив спасет мир», «Вот это нормальный способ. И без мордобоя», «Уважаю адекватных водителей», «Нормально решили», «На чиле, на расслабоне», «Молодцы мужики. И никаких нервов», «Оригинально», — написали пользователи мессенджера.

Ранее экстренное торможение электрички перед застрявшим КамАЗом попало на видео. Уточняется, что инцидент произошел в подмосковном городе Дмитрове.

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