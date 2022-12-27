Необычные разборки автомобилистов из-за первоочередности проезда попали на видео, опубликованное очевидцами в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Разборки на дорогах должны выглядеть так», — прокомментировали администраторы канала.

На кадрах ролика на одной из московских дорог водители двух автомобилей пытаются перестроиться в одну полосу. Для определения очередности проезда они решили сыграть в игру «Камень, кожницы, бумага». В результате победил владелец «Жигулей», и ему спокойно уступил москвич на машине марки Volkswagen.