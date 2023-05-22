Покупательница разбросала продукты в супермаркете и попала на видео

В Подмосковье посетительница «Магнита» разбросала продукты из морозильников и попала на видео, опубликованное в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Ничего необычного, просто женщина ищет цветную капусту по 80 рублей», — уточнили администраторы канала. На кадрах ролика запечатлено, как посетительница супермаркета ищет в морозильных камерах заявленный на ценнике товар и выбрасывает пакеты с другими замороженными продуктами на пол. Судя по ее брани, она недовольна наличием ценника и отсутствием самого товара. Женщина заявила, что накануне просила продавцов убрать неактуальные ценники и не вводить покупателей в заблуждение.

«Может, хоть после нее наведут порядок», «Иногда бывает желание сделать так же в "Дикси"», «Это я в отделе мороженого», «Весеннее обострение», «Я ее поддерживаю, часто такое: ценник на товар по акции есть, а товара самого нет. И это делается специально», «Весна как действует, ужас», «Может, хоть после этого между товарами и ценниками будет порядок?» — отреагировали пользователи сети.

Ранее в Подмосковье драка охранника супермаркета с покупателем попала на видео.