Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона

На приложенном ей к публикации видео зверь завтракает горбушей. «Позже он получит крольчатину», — уточнила директор зоопарка. Размер порций Диксона в такие дни, по ее словам, значительно меньше.

Ранее стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам. В месте возможной инъекции зоологи слегка тянут его за шерсть.