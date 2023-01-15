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14:27, 15 января 2023
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Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона

Стало известно о разгрузочных днях медведя Диксона
Кадр: Telegram-канал Светланы Акуловой

О разгрузочных днях белого медведя Диксона стало известно из сообщения директора московского зоопарка Светланы Акуловой в ее Telegram-канале.

«Вес Диксона зоологи держат под контролем. Ему регулярно устраивают разгрузочные дни с упором на диетическое мясо», — заявила она.

На приложенном ей к публикации видео зверь завтракает горбушей. «Позже он получит крольчатину», — уточнила директор зоопарка. Размер порций Диксона в такие дни, по ее словам, значительно меньше.

Ранее стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам. В месте возможной инъекции зоологи слегка тянут его за шерсть.

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