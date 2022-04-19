Москвичи назвали размер желаемой пенсии

Запросы россиян касательно желаемого размера пенсии выросли на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Такие выводы были сделаны сотрудниками сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса более 32 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самые высокие суммы желаемых выплат у москвичей: жители столицы назвали достойными пенсии в размере 50 тысяч рублей. Это на две тысячи больше, чем они заявляли в аналогичном опросе 2021 года. Несколько меньшие суммы ожидают петербуржцы (47900 рублей в месяц) и жители Хабаровска (46300 рублей).

В Оренбурге, Воронеже и Ижевске отмечены самые скромные ожидания от доходов в пожилом возрасте. Они составили чуть более 40 тысяч рублей в месяц.

Ранее россиянам рассказали о положенных при потере работы выплатах и напомнили о возможности получить более 50 процентов прошлого заработка.