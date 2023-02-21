Назван максимальный размер скидки при покупке квартиры в Москве

Максимальный размер скидки, который зафиксировали в агентстве «PRO Обмен», при покупке квартиры в Москве в январе 2023 года составил менее 15 процентов от первоначальной стоимости. Данные исследования имеются в распоряжении «Мосленты».

Так, при стоимости квартиры ниже десяти миллионов рублей покупали просили снизить цену на семь-восемь процентов. При цене выше десяти миллионов рублей средний размер запрашиваемого дисконта составил 10-11 процентов, максимальный — 15 процентов.

Продавцы соглашались снизить цену, но не на столько. В результате в январе средняя величина скидки в сделках купли-продажи квартир на вторичном рынке Москвы составила 5,6 процента, а самый большой дисконт был зафиксирован на отметке в 13,43 процента.

По словам руководителя агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президента «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерины Никитой, с наибольшим дисконтом на вторичном рынке Москвы продаются квартиры, требующие серьезного ремонта.

Большие скидки распространяются также на «вторичку», с документами на которую есть проблемы. Чаще всего это квартиры, которые хотят продать с занижением цены в договоре, либо недавно полученные в наследство, либо с несогласованной перепланировкой.

По оценкам агентства недвижимости, сегодня на рынке вторичного жилья Москвы порядка 75 процентов квартир продается со скидками. Остальные 25 процентов предложения находят нового собственника без дисконта.

Ранее была раскрыта стоимость самого дешевого жилья в центре Москвы.