Москвичи назвали размер желаемой зарплаты

Размер желаемой зарплаты назвали жители Москвы в исследовании сервиса «Работа.ру». В среднем москвичи вне зависимости от профессии хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

«Самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет — около 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет — порядка 128 тысяч рублей», — следует из результатов исследования.

Больше всего в столице хотят зарабатывать сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR — в среднем 217 тысяч рублей в месяц. На второй строчке расположились работники отрасли IT и телекома — 208 тысяч рублей. На третьей — специалисты из сферы дизайна и творчества, которые хотели бы зарабатывать 191 тысячу рублей ежемесячно.

Респонденты из сферы медиа и журналистики хотели бы иметь зарплату в размере 183 тысячи рублей, а из сферы строительства и недвижимости — 180 тысяч рублей.

Ранее самой высокооплачиваемым предложением ноября в Москве стала вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой в размере 500 тысяч рублей.