Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве

Самой высокооплачиваемым предложением ноября в Москве стала вакансия врача хирурга-имплантолога с зарплатой в размере 500 тысяч рублей. Такие данные в своем исследовании называет сервис по поиску работы SuperJob.

На втором месте в рейтинге идет PL/SQL разработчик — специалисту в столице готовы предложить зарплату в размере 350 тысяч рублей в месяц. При этом у кандидата должен быть опыт работы от трех лет и знание английского языка.

Тройку лидеров замыкает специалист DevOps, которому готовы платить от 300 тысяч рублей в месяц. Среди требований к кандидату — опыт работы от трех лет. Будущему работнику предоставляется ДМС, обучение и сертификация за счет компании, а также возможность работать удаленно с предоставлением необходимого оборудования.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались программист «1С» с зарплатой от 250 тысяч рублей и разработчик на ПЛИС, которому готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц.

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