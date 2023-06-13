Подсчитан средний размер жилья в Москве после продажи квартиры в регионе

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали для «Мосленты», какую недвижимость в Москве смогут купить жители разных городов России, продав свою квартиру на родине. Выяснилось, что в столице на вырученные деньги можно будет приобрести около 17 квадратных метров жилья.

Так, жители Сочи и Санкт-Петербурга после продажи своего жилья смогут приобрести в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 квадратных метра соответственно. Жители Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска и Нижнего Новгорода после продажи своей недвижимости смогут приобрести в столице лишь студии площадью от 20 до 27 «квадратов».

При этом екатеринбуржец сможет позволить себе 19,7 квадратного метра, краснодарец, новосибирец, самарец, уфимец и ростовчанин — чуть более 18 квадратных метров, красноярец — 17,8 квадратного метра жилья. На деньги от продажи средней квартиры в Омске, Перми, Воронеже и Волгограде получится купить от 15 до 16 «квадратов» московской недвижимости, а в Челябинске — всего 13,8 квадратного метра.

Жители Нижнего Тагила могут рассчитывать лишь на 8,6 квадратного метра. Людям из Кургана будет доступно 10,7 квадратного метра, Магнитогорска — 11,2 квадратного метра, Волжского — 11,3 квадратного метра, Оренбурга — 11,7 квадратного метра, Ижевска — 12,9 квадратного метра, Саранска, Ульяновская и Смоленска — 13,1 квадратного метра, Череповца — 13,2 квадратного метра.

Ранее были названы варианты обмена столичной «однушки» на жилье в регионах.