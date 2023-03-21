Перечислены инновационные разработки московских изобретателей

Инновационные разработки московских изобретателей перечислены в материале «Ведомостей». Отмечается, что в 2022 году было выдано более 7000 патентов.

Например, для более легкого выполнения работы в сфере логистики специалисты создали несколько роботов, активно используемых на многих производствах, складах. Это машины штабелер, тягач и ричтрак. Первый занимается укладкой товара на паллеты, второй — перевозом груза, третий — подъемом паллетного груза и размещением его на стеллажах.

Новинки появились и в области стоматологии. Разработчики создали устройство для лечения зубных каналов, которое не только увеличивает срок службы стоматологических инструментов, но и улучшает качество лечения. Также в Москве были запатентованы тренажер искусственных волн, который позволяет любителям серфинга покататься в городе, а также оборудование, широко используемое во время съемок фильмов, телевизионных программ.

Ранее команда «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента.