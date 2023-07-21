Россиянин получил разрыв яичка во время тренировки

Врачи Мытищинской ГКБ спасли 27-летнего россиянина, получившего разрыв левого яичка во время спортивной тренировки. Он обратился к врачам с резкими болями, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

Мужчина получил травму полового органа, неудачно упав. Четверть его яичка была полностью оторвана, образовалась гематома и сдавливающий сосуды отек.

«Специалисты нашего отделения под общей анестезией провели ревизию травмированного яичка. Удалили оторванную часть, при этом сохранили 70 процентов яичка с придатком», — сообщил заведующий урологическим отделением Гига Гвазава.

Операция прошла успешно. Через два месяца пациент сдал спермограмму и выяснил, что все функции его половой системы полностью восстановлены. По словам врачей, при подобной травме такое возможно в одном случае из тысячи.

Ранее в Москве врачи прооперировали 16-летнюю девочку без части половых органов. У подростка диагностировали редкий порок развития — аплазию влагалища.