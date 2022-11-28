Развеян миф о пользе диеты по группам крови

Миф о пользе популярной диеты, предполагающей разный рацион в зависимости от группы крови, в беседе с «Мослентой» развеяла руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Несмотря на то что у диеты огромное количество поклонников, научных доказательств ее эффективности получить не удалось. Наиболее масштабным исследованием, посвященным этой теме, стала публикация 2013 года. Ее авторам не удалось обнаружить подтверждений того, что питание с учетом группы крови эффективнее, чем питание без учета этого факта», — сказала она.

Эксперт напомнила, что в 1996 году американский натуропат Питер Д’Адамо выдвинул идею, что на переносимость продуктов и восприимчивость к физической нагрузке влияют генетические факторы, в частности — группа крови. Исходя из этого предположения, натуропат придумал диету, составив для обладателей всех групп крови список рекомендованных и запрещенных продуктов. При этом врач считает, что подход Д’Адамо нельзя назвать нездоровым и опасным. Рекомендованные им отказ от лишних углеводов и алкоголя и увеличение доли овощей в рационе действительно может помочь похудеть.

«Однако не стоит полностью отказываться от глютена тем, кто не страдает целиакией, а также совсем исключать мясо, если вы не ярый сторонник вегетарианства. Так можно получить несбалансированный рацион», — добавила Малиновская.

Кроме того, она напомнила о важности знания собственной группы крови и резус-фактора, особенно при переливании крови, беременности и даже для прогноза тяжести течения некоторых заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции.

«Существуют исследования шведских ученых, которые статистически подтвердили связь группы крови с риском различных заболеваний. Например, люди с группой крови A (II) больше склонны к тромбозу. Пониженная свертываемость крови и риск кровотечений чаще встречается у носителей I группы. А повышенное давление во время беременности статистически чаще наблюдается у женщин со II и IV группами крови», — рассказала Малиновская.

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