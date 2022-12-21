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16:00, 21 декабря 2022
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Собянин оценил развитие экономики Москвы в условиях санкций

Собянин оценил развитие экономики Москвы в условиях санкций
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Развитие экономики Москвы в условиях санкций оценил на заседании Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы не только сохранили экономпотенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», — отметил глава города. Он рассказал, что за шесть месяцев в столице было возобновлено производство на заводе «Москвич». Кроме того, в городе открылось около 500 новых точек быстрого питания, а также было построено 12 миллионов квадратных метров недвижимости.

Собянин также обратил внимание на большое количество качественных продуктов отечественного производства в магазинах и рост столичной обрабатывающей промышленности. Кроме того, уровень безработицы в Москве по последним данным составил 0,4 процента — ниже, чем в начале года.

«Дорогие друзья, победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычную жизнь города», — заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о принятых мерах по поддержке москвичей и бизнеса. Глава города анонсировал упрощение получения детских пособий, выдачу грантов на профессиональное обучение и продление льгот промышленным комплексам и технопаркам.

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