Мясников предупредил о возможном развитии рака от одного типа лекарств

О возможном развитии рака нижней челюсти от приема одного типа лекарств в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Практически каждая женщина с остеопорозом находится на лечении бисфосфонатами — лекарствами, которые укрепляют кости. Парадоксальное побочное явление бисфосфонатов — это возникновение саркомы нижней челюсти», — рассказал эксперт.

При посещении врачей-стоматологов специалист настоятельно рекомендовал предупреждать их о приеме бисфосфонатов. «Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты», — заявил Мясников.

Ранее доктор Мясников посоветовал продукт для профилактики слабоумия.