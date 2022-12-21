08:36, 21 декабря 2022
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Мясников предупредил о возможном развитии рака от одного типа лекарств
Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash
О возможном развитии рака нижней челюсти от приема одного типа лекарств в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Практически каждая женщина с остеопорозом находится на лечении бисфосфонатами — лекарствами, которые укрепляют кости. Парадоксальное побочное явление бисфосфонатов — это возникновение саркомы нижней челюсти», — рассказал эксперт.
При посещении врачей-стоматологов специалист настоятельно рекомендовал предупреждать их о приеме бисфосфонатов. «Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты», — заявил Мясников.
Ранее доктор Мясников посоветовал продукт для профилактики слабоумия.