Москвичи обсудили любимые развлечения мужчин в парке Горького

Любимые развлечения мужчин в парке Горького обсудили пользователи в комментариях под одним из постов в Telegram-канале «Старая Москва».

«Напряженная игра в Парке Горького, 1967 год», — написал автор поста. Публикацию он подкрепил фотографией мужчин за длинным столом, играющих в шашки и шахматы.

«Вот люди были, настоящие, интеллектуалы», «В парке Горького играли на интерес. Мой отец туда иногда ездил играть», «Компьютерные игры на улице для мужчин», — поделились мыслями и воспоминаниями юзеры.

Многие отметили, что нынешнее поколение за такими играми не застать. Одна из подписчиц канала им возразила, рассказав историю о встрече в поезде с московскими школьниками, выигравшими соревнования по шашкам.

Ранее пользователи сети вспомнили обязательные атрибуты советских юношей. Речь о магнитофонах на батарейках и ножичках для игры.