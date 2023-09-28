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05:25, 28 сентября 2023
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Реакция машиниста на прощающихся пассажиров метро рассмешила москвичей

Машинист московского метро объявил, что подождет пока пассажиры попрощаются.

Реакция машиниста на прощающихся пассажиров метро рассмешила москвичей

Машинист московского метро объявил, что подождет пока пассажиры попрощаются. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике, снтом изнутри вагона, молодой человек стоит на перроне станции приложив руку к стеклу дверей вагона и грустно смотрит на своего близкого человека. В этот момент машинист поезда объявил по громкой связи: «Мы подождем, пока вы попрощаетесь». После этого парень уходит.

«Машинист не спешит, машинист понимает», «Машинист — классный мужчина! Чувство юмора есть — уже нравится», «Машинист хорош!», «Прекрасно, когда у людей есть чувство юмора», «Смутил парня», «Прикольно вышло», «Настроение повысил всему вагону», «Какой смех!», «Красавчик, с юмором», «Сделал день», «Люди с чувством юмора — вы огнище», — написали подписчики канала.

Ранее объявление на ремонтной мастерской рассмешило россиян.