Реакция машиниста на прощающихся пассажиров метро рассмешила москвичей

Машинист московского метро объявил, что подождет пока пассажиры попрощаются. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике, снтом изнутри вагона, молодой человек стоит на перроне станции приложив руку к стеклу дверей вагона и грустно смотрит на своего близкого человека. В этот момент машинист поезда объявил по громкой связи: «Мы подождем, пока вы попрощаетесь». После этого парень уходит.

«Машинист не спешит, машинист понимает», «Машинист — классный мужчина! Чувство юмора есть — уже нравится», «Машинист хорош!», «Прекрасно, когда у людей есть чувство юмора», «Смутил парня», «Прикольно вышло», «Настроение повысил всему вагону», «Какой смех!», «Красавчик, с юмором», «Сделал день», «Люди с чувством юмора — вы огнище», — написали подписчики канала.

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