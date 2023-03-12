Ребенка насмерть придавило футбольными воротами на детской площадке

Десятилетнюю девочку насмерть придавило футбольными воротами на детской площадке в селе Титоренко Энгельсского района Саратовской области, передает местный СК.

По данным следователей, днем в субботу, 11 марта, во время игры на площадке на улице Школьной на ребенка упали футбольные ворота. С серьезными телесными повреждениями девочку экстренно доставили в больницу, но вскоре она умерла.

«Следственными органами СК России по Саратовской области по факту получения травмы малолетней возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ, части 2 статьи 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность)», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что шестилетний мальчик умер на уроке физкультуры в детском саду в подмосковном Домодедове. Ребенок потерял сознание во время занятия, прибывшие на место медики констатировали его смерть.