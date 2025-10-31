Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) врачи впервые встретили ребенка-пациента с уникальным кишечным свищем. Об этом сообщается в Министерстве здравоохранения Московской области.

Родители заметили проблему ребенка, которому сейчас два года, когда переходили с памперсов на обычную гигиену. У мальчика оказалась патология, связанная с выведением мочи и кала — прямая кишка имела прямое сообщение с мочеканалами ребенка. Все это было заложено еще во внутриутробном периоде.

«Несвоевременное лечение грозило тяжелыми осложнениями, включая сепсис и болезненную почечную недостаточность», — сказано в сообщении.

Медики провели операцию, которая длилась более четырех часов, с применением минимально инвазивных технологий — цистоскопии и лапароскопии. В данный момент ребенок чувствует себя хорошо. В МОЦОМД же пояснили, что изолированный свищ встречается настолько редко, что врач может никогда уже не увидеть подобной истории в своей практике.

