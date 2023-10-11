В Подмосковье ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке

В одном из детских садов города Одинцово ребенка вакцинировали от гриппа по ошибке, сообщается в Telegram-канале «Депутат из Одинцово».

По информации канала, мать девочки подписала письменный отказ от вакцинации, но прививку ребенку все равно сделали. Работники сада объяснили женщине, что просто перепутали детей. Известно, что после прививки у девочки поднялась температура.

Управление образования округа вынесло дисциплинарное взыскание воспитателю, а Одинцовская областная больница провела внеплановый инструктаж по соблюдению правил идентификации пациентов.

Ранее четыре основные прививки для детей назвала врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» Марьям Сайфулина.