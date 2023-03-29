Ребенок облизал поручень в московском метро и попал на видео

На кадрах запечатлено, как юный пассажир тянется к поручню рядом с сиденьем и впивается в него зубами. «Железа не хватает организму», — пошутили в группе.

Увиденное возмутило пользователей сети. «Родители куда смотрят?», «На этом месте мог какой-нибудь бомж сидеть», «Мозгов не хватает», — написали комментаторы. Кто-то возразил, что дети таким образом познают мир. Один из участников дискуссии отметил, что многие сегодняшние взрослые в детстве ели песок или облизывали железо.

Ранее пользователей сети восхитила пожилая женщина, станцевавшая в вагоне метро. Ролик, снятый в вагоне, опубликовали в сети.