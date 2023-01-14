Ребенок родился на борту вылетевшего из Подмосковья самолета

Ребенок родился на борту вылетевшего из подмосковного аэропорта Жуковский в город Худжанд самолета, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний». На свет появилась девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма.

«После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали представители выполнявшей рейс в Таджикистан авиакомпании.

Экстренная посадка из-за случившегося не потребовалась. Здоровая девочка появилась на свет спустя час после начала родов. В аэропорту прибытия мать и ребенка ожидала бригада скорой помощи. Уточняется, что они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что москвичка чуть не родила в машине из-за дорожного затора. Роженица находилась в автомобиле вместе с мужем. Когда у нее отошли воды, их транспортное средство попало в аварию.