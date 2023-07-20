Годовалый ребенок утонул на даче в Подмосковье

В подмосковном СНТ годовалый ребенок утонул в каркасном бассейне на даче. О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мать мальчика разогревала ужин и не заметила, как ее сын вышел на улицу и забрался в бассейн, где обычно купался с родителями. Женщина обнаружила тело младенца в бассейне.

Ребенок захлебнулся водой, реанимировать его не удалось. По факту смерти мальчика проводится проверка.

Ранее пятилетний мальчик из Подмосковья утонул во время игры на водных батутах в аквапарке Смоленской области. Ребенок скончался на месте.