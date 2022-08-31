В Москве двухлетний ребенок выпал с 15-го этажа

На севере Москвы двухлетний ребенок выпал с 15-го этажа многоэтажного дома. Об этом в среду, 31 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, во вторник, 30 августа, около 19 часов в жилом доме на улице 800-летия Москвы двухлетняя девочка оперлась на оконную сетку и выпала из окна. Пострадавшая после падения выжила, однако врачи спасти ее не смогли. Ребенок умер в больнице.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в сообщении.

Также в настоящее время допрашиваются родственники и возможные очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москва.

Ранее также сообщалось о гибели двухлетней девочки в подмосковном Щелкове после падения из окна многоэтажного дома.