Город
Сегодня в 11:40
1 мин.

В Москве двухлетний ребенок выпал с 15-го этажа

В Москве двухлетний ребенок выпал с 15-го этажа
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На севере Москвы двухлетний ребенок выпал с 15-го этажа многоэтажного дома. Об этом в среду, 31 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, во вторник, 30 августа, около 19 часов в жилом доме на улице 800-летия Москвы двухлетняя девочка оперлась на оконную сетку и выпала из окна. Пострадавшая после падения выжила, однако врачи спасти ее не смогли. Ребенок умер в больнице.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — говорится в сообщении.

Также в настоящее время допрашиваются родственники и возможные очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москва.

Ранее также сообщалось о гибели двухлетней девочки в подмосковном Щелкове после падения из окна многоэтажного дома.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.