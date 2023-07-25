Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье

В Серпухове двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Ребенок находился в квартире с отцом и бабушкой, передает MK.RU.

Дошкольник оперся на москитную сетку на окне и выпал. Его госпитализировали с переломом свода черепа и другими травмами.

В момент происшествия мать мальчика была на улице с двумя другими детьми, передает MK.RU.

Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Младенец выжил после падения, его госпитализировали.