11:22, 25 июля 2023
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Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Подмосковье
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в Серпухове.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
В Серпухове двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Ребенок находился в квартире с отцом и бабушкой, передает MK.RU.
Дошкольник оперся на москитную сетку на окне и выпал. Его госпитализировали с переломом свода черепа и другими травмами.
В момент происшествия мать мальчика была на улице с двумя другими детьми, передает MK.RU.
Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Младенец выжил после падения, его госпитализировали.