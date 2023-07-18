14:26, 18 июля 2023
1 мин.
Годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Москве
Годовалый мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»
Из окна квартиры на пятом этаже на улице Оренбургская в Москве выпал годовалый ребенок. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, мать мальчика находилась дома, но отвлеклась и оставила ребенка без присмотра. Младенец выжил после падения, его госпитализировали.
Прокуратура контролирует расследование обстоятельств и причин случившегося, говорится в сообщении.
Ранее в Москве семилетний мальчик выпал из окна десятого этажа и погиб. По данным ведомства, в момент трагедии с ним дома находилась мать.